Serie D, pomeriggio di sconfitte per Albenga e Cairese: ecco tutti i risultati

Liguria. Pomeriggio amaro per due delle tre savonesi impegnate in Serie D. Se il Vado (di cui qui vi raccontiamo la partita) sta vincendo contro la Vogherese, Albenga e Cairese vengono entrambe sconfitte. Non stupisce il 15° KO consecutivo degli ingauni che hanno però lasciato il “Fausto Coppi”. Contro il Derthona, infatti, i bianconeri perdono 2-1. Non basta il momentaneo pareggio di Gallo, dopo la rete di Nobile in avvio di gara, perché a fine primo tempo il gol di Gabrielli ha deciso la gara.

Sconfitta più dolorosa per la Cairese, dopo sette risultati utili consecutivi. La trasferta contro la Lavagnese, infatti, termina 3-0. Le reti di Mutton, Berardi e Marianelli costringono i gialloblù a rallentare la propria andatura, mentre i bianconeri rimangono accodati al vagone playoff. La Cairese affronterà proprio il Derthona in uno scontro salvezza delicato settimana prossima.

