«Signore, dove abiti?»: questo il titolo dell’iniziativa vocazionale che prende il via in diocesi venerdì prossimo 7 febbraio. Si tratta di una serie di incontri per giovani dai sedici ai trent’anni che si svolgeranno presso il seminario vescovile di Sarzana, promossi dal centro diocesano vocazioni diretto da don Franco Pagano, anche rettore del seminario diocesano. Gli incontri avranno luogo il venerdì, con inizio alle 19. La prima parte sarà costituita da una catechesi, alla quale seguirà l’adorazione eucaristica nella cappella del seminario. Alle 19.45 seguirà la recita comunitaria dei vespri, infine, alle 20, la cena insieme. Per informazioni e prenotazioni ci si deve rivolgere a don Samuele Bragazzi, sacerdote novello della diocesi (telefono 345.2225448).

L’articolo “Signore, dove abiti?”, al via ciclo di incontri al seminario vescovile proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com