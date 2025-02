Speranza sconfitto dal Savona, Girgenti: “Giusto affrontarla così. Loro fortissimi, mi auguro vincano il campionato”

Celle Ligure. Lo Speranza perde 3-2 contro il Savona, realizzando le marcature negli ultimi dieci minuti riaprendo i giochi.

Una partita approcciata con gli stessi principi, senza snaturarsi davanti ad un avversario di qualità come il Savona. Questo ha reso contento mister Girgenti: “Abbiamo cercato di limitarli un attimo dalla partenza loro dal basso. I ragazzi ci hanno provato, sono contento, con un pizzico di convinzione in più secondo me potevamo fare qualcosa di buono. però complimenti a Savona, è una squadra fortissima, quando accelera è veramente dura starle dietro. Noi abbiamo avuto quei dieci minuti di blackout e ci hanno fatto due gol meritati. MI auguro che vincano veramente il campionato perché sono veramente forti”.

“La gara di andata non c’entra niente – continua Girgenti – C‘era un allenatore diverso, con idee diverse e principi diversi. C’era una squadra diversa, qui c’erano 4 giocatori su 11 che hanno fatto l’eccellenza fino a 3 mesi fa e all’andata non c’erano. Il campo è di 10 metri più largo e di 10 metri più lungo, quindi è proprio una partita che non è neanche da paragonare. ALl’andata eravamo un pochino più convinti e aggressivi di oggi, però ci sta perché abbiamo fatto una cavalcata di otto risultati utili consecutivi, quindi non è facile. Poi in un campo grande così gli spazi sono tanti, quindi andare uomo a uomo per 90 minuti diventa difficile finché abbiamo retto”.

“Da quando abbiamo preso il gol dal portiere contro la Rossiglionese è cambiato il vento”. Quella è stata la partita spartiacque per risalire la china: “Avevamo toccato il fondo. Da lì ci siamo compattati, merito dei giocatori che ci hanno creduto e ci hanno seguito. La fortuna un pochino ci è girata e questa squadra ha qualità, quindi siamo riusciti a fare un buon filotto”.

Con il pensiero di far giocare a viso aperto la propria: “Domenica lo abbiamo provato a fare con il Masone, oggi stessa cosa. Ma non sono questi i punti che noi dobbiamo andare a recuperare. Adesso avremo la Spotornese, la Rossiglionese e il Cogoleto: noi dobbiamo andare a fare punti con quelle squadre lì che sono quelle che all’andata non abbiamo fatto”.

“Abbiamo analizzato tanto. All’andata abbiamo sbagliato tutti noi una gara completamente, quella a Cogoleto. E poi forse abbiamo sbagliato un tempo ancora. Siamo un po’ mancati di concretezza e alla prima palla che capitava subivamo gol. Sono quei periodi così che bene o male tutte le squadre passano. Noi l’abbiamo beccato alle prime otto di campionato e infatti abbiamo raccolto poco. Poi le cose si sono stabilizzate e le qualità sono venute fuori. Adesso questa squadra gioca tranquilla e riesce a fare anche delle belle gare come oggi”.