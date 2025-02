Verso le 5.30 di questa mattina si è verificata rottura di un tubo dell’acqua in Viale Amendola con conseguente allagamento dell’arteria cittadina, ora defluito. La strada è stata chiusa dai Carabinieri e sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale ed Acam. Isolata la perdita, da Viale Amendola sono in fase di rimozione tutte le auto parcheggiate per permettere l’allestimento del cantiere.

