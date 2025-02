Varazze/Celle L. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, un’auto si è ribaltata sulla careggiata, per cause ancora in via di accertamento.

» leggi tutto su www.ivg.it