Genova. È operativo, presso il Distaccamento Borgoratti della Croce Bianca Genovese, il nuovo ambulatorio infermieristico al servizio del quartiere.

Il presidio, situato in Via Posalunga 66 B, offre grazie svariate prestazioni tra cui: prelievi ematici, iniezioni, medicazioni, flebo, controllo parametri vitali (pressione, saturazione, glicemia, colesterolo), tamponi, rimozione punti sutura, rimozione zecche e vaccinazioni (in particolare quelle antinfluenzali).

