Calcio/ La Sampdoria rinforza la porta, in arrivo Alessio Cragno dal Monza

La Sampdoria corre ai ripari e aggiunge un nuovo nome tra i pali: Alessio Cragno, in arrivo dal Monza, è pronto a vestire la maglia blucerchiata. Il portiere classe 1994 è atteso a Genova per sostenere le visite mediche e mettersi a disposizione di Leonardo Semplici in vista della prossima sfida di campionato. Il suo esordio è previsto già sabato alle 17.15 contro il Modena.

L’acquisto di Cragno si inserisce nella strategia della società per rafforzare un reparto che ha mostrato fragilità nelle ultime settimane. Gli infortuni di Ghidotti e Perisan hanno lasciato un vuoto in porta, mentre la poca esperienza di Vismara e la situazione di Ravaglia, ormai ai margini, hanno reso necessario un nuovo intervento sul mercato.

