Dissalatore, Bucci torna alla carica: “Si può fare a Genova, cerchiamo i fondi per andare avanti”

Genova. Che fine ha fatto il dissalatore? A margine dell’inaugurazione del nuovo depuratore di area centrale di Cornigliano, che a regime sarà in grado di trattare 15 milioni di metri cubi di acque reflue all’anno, l’ex sindaco Marco Bucci – nel frattempo diventato presidente della Regione – torna alla carica con un suo vecchio cavallo di battaglia.

“Serve ancora? Assolutamente sì. Un impianto di dissalazione serve per Genova, per la Liguria, per l’Italia, per il mondo – commenta -. Dobbiamo imparare a poter utilizzare tutti gli elementi per diminuire il consumo dell’acqua. L’acqua deve lavorare con un ciclo, ma noi dobbiamo cercare di scaricare in mare il meno possibile, così non solo si evita l’inquinamento, ma soprattutto si fa in modo che ci sia un riciclo, come dovrebbe essere per tutte le materie prime”.

