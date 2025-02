Fangotto della Volpara, i tempi si allungano ancora: dismissione definitiva nel 2027

Genova. La dismissione definitiva del fangodotto della Volpara arriverà entro il 2027, vale a dire quando Iren terminerà i lavori su tutte le sotto utenze che collegano l’impianto alla rete delle acque cittadina. Questo è quanto emerso oggi durante l’inaugurazione del nuovo Dac – depuratore d’area centrale – a Cornigliano: l’opera entrerà a regime entro sei mesi, sostituendo l’impianto di Campi, arrivando a gestire un totale di 15 milioni di metri cubi di acque all’anno.

A tracciare le nuove tempistiche l’amministratore delegato di Iren Gianluca Bufo: “Abbiamo un cronoprogramma di lavori, lo stiamo ottimizzando e gestendo insieme tutti gli altri interventi che abbiamo sulla città e in particolare anche quelli che non dipendono da Iren. Parlo in questo caso di Comune che continua a lavorare sulla città. In questo momento vediamo il 2027 come termine. Su questo chiaramente stiamo cercando di arrecare il minor disturbo alla città, ma coniugando i tempi di un’opera che va dismessa”.

