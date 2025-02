Follo, la minoranza deposita una petizione: “Raccolte 600 firme, tutti contrari all’installazione di una terza antenna 5G”

Una petizione che raccoglie 600 firme per dire “no” all’installazione di un’antenna 5G. A consegnarla all’ufficio protocollo del Comune di Follo oggi pomeriggio sono stati i consiglieri di minoranza, Felicia Piacente, Sandro Bertoni, Giorgio Cozzani e Sabrina Ciuffardi.

“La petizione ‘per la tutela della Salute e Ambiente dei Cittadini di Follo’ – spiegano in una nota i consiglieri di minoranza – conta ben 600 firme raccolte in poco tempo per dire ‘no’ alla terza antenne 5G che già un noto gestore ha chiesto di installare a Piano di Follo. Nel raggio di 200 metri sono spuntate ben due antenne 5g, la prima ad aprile 2022, in adiacenza al parco giochi pubblico e la seconda, a gennaio 2024, nella zona industriale separata dalla zona residenziale da una strada. La terza antenna dovrebbe essere collocata sul tetto di un condominio di Via Gramsci a pochissimi metri dalla seconda. Da qui il fermo NO dei cittadini”.

“Abbiamo dato voce ai quasi 600 concittadini che ci hanno chiesto di superare divisioni e distinguo politici al fine di sostenerli in una battaglia finalizzata alla sola difesa della salute – aggiungono dalla minoranza -. La terza antenna ha fatto traboccare un vaso già stracolmo e ora invitiamo la Sindaca Rita Mazzi a fare una scelta di campo esercitando il ruolo che le compete di primo rappresentante sanitario del territorio perché fino ad oggi tutta l’Amministrazione si è nascosta dietro la normativa vigente”.

“I temi della petizione sono supportati da elementi giuridici, dal comma 1 legge 36/2021, dalla raccomandazione 1999/519/CE, dalla ancora assenza del decreto che definisce i criteri di calcolo sulle emissioni, fino alla valutazione della necessaria applicazione del principio di precauzione sanitaria – concludono -. Con lo slogan ‘la salute non ha colore’ ci siamo impegnati da semplici concittadini e insieme ai cittadini a far comprendere a questa amministrazione che la tutela sanitaria non può essere subordinata agli interessi commerciali”.

