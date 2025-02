Fontanabuona: il Cai di Chiavari sui sentieri dell’entroterra

Da Renato Lagomarsino, Centro Culturale Lascito Cuneo – Calvari

Due domeniche fa Silvio Spotorno, consigliere del CAI di Chiavari, ha accompagnato una trentina di soci sui due sentieri ad anello che un gruppo di volontari ha realizzato sulla colline fra la bassa Fontanabuona, Leivi e il Passo dell’Anchetta. Un’escursione pre-primaverile alla scoperta di luoghi alla portata di mano (o… di gambe) ma meno noti di più rinomate mete alpine. “Desidero congratularmi – ha scritto Spotorno alla Pro Loco di San Colombano Certenoli e al Centro culturale Lascito Cuneo, che sono stati i sostenitori dell’opera dei volontari – per il grande lavoro fatto, recuperando e rendendo nuovamente fruibili questi antichi percorsi. Un plauso anche a chi ne ha curato la segnaletica, corredandola di utilissimi pannelli illustrativi nei punti più caratteristici. Allo stato attuale, nonostante le frequenti e abbondanti piogge, i sentieri non presentano particolari criticità. Nessuno dei 33 partecipanti all’escursione, comprese le persone più anziane, ha incontrato difficoltà. Anche l’area di sosta in Cian de Dria, dove a mezzogiorno abbiamo consumato il pasto, era in ordine. Inoltre ci ha fatto piacere, giunti sul piazzale della chiesa di Camposasco e trovandola chiusa, di averla potuta ugualmente visitare grazie alla disponibilità di alcuni parrocchiani presenti, che gentilmente si sono offerti di aprirla e di accompagnarci nella visita fornendoci notizie e spiegazioni”.

