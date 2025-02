Giochi nuovi ed inclusivi in tutte le frazioni di Aulla

Si vedono i frutti dell’ammissione al finanziamento relativo al bando regionale per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento in ambito sociale. Tra i progetti ammissibili alla misura regionale emanata nel 2024, quelli riguardanti l’acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi. E su questo ha puntato l’Amministrazione comunale di Aulla: “Abbiamo scelto di dedicarci ai più piccoli e, ancor più, ai minori con disabilità. Con questo progetto – spiega il Sindaco Roberto Valettini – andiamo a riqualificare gli spazi ludici urbani rendendoli accessibili a tutti, in modo da assicurare pari opportunità di divertimento e gioco e favorire i processi di interazione e socializzazione”. Il progetto finanziato con Decreto dirigenziale n. 25017/2024 di regione Toscana per un totale di 12.600,00 riguarda la conversione dei parchi giochi esistenti in parchi giochi inclusivi ed è stato particolarmente curato dall’assessore Katia Tome’ in collaborazione con la delegata allo Sport e presidente della consulta comunale dello Sport, Giada Moretti.

