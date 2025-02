La passerella di via del Murello riaprirà nei prossimi giorni, Borrini: “Nuova opportunità per raggiungere il centro”

Il tormentato iter della passerella di via del Murello sembra finalmente arrivato al termine e nei prossimi giorni sarà aperta e fruibile al pubblico. Ad annunciarlo è stato l’assessore Giorgio Borrini rispondendo – in apertura di Consiglio comunale odierno – ad un’interpellanza di Tiberi (Sarzana Protagonista). “L’infrastruttura è conclusa – ha evidenziato – nei giorni scorsi è stato depositato e protocollato il collaudo necessario all’apertura che avverrà a breve. Attualmente sono in corso i lavori di pulizia del cantiere e dei punti di raccordo fra struttura e marciapiede necessari per l’imminente riapertura”. Il titolare della delega alle opere pubbliche ha inoltre ricordato come la realizzazione della passerella sia iniziata nel 2008 prima della chiusura di cinque anni dopo, mentre nel 2019 il Comune ha reperito un finanziamento da 250mila euro per il suo completamento. “Il cantiere è sempre stato controllato – ha sottolineato – e ieri è stato rimosso anche il casottino che era stato posto sotto sequestro. Finalmente fra pochi giorni i cittadini avranno una nuova opportunità per raggiungere il centro città in sicurezza”.

Soddisfatto a metà il promotore dell’interpellanza: “Sono contento che riapra – ha evidenziato Tiberi – ma non si è parlato delle precarie condizioni in cui vengono tenuti i cantieri delle opere pubbliche, al di là del ritardo il vero problema è l’attività ispettiva. In quel punto è rimasto un cadavere per circa 20 giorni, più di una volta le barriere sono state aperte e il cantiere è spesso diventato un deposito di spazzatura. Chi doveva vigilare non lo ha fatto”.

L’articolo Murati vivi: “Radar sempre in movimento sulle navi ormeggiate in arsenale, chi tutela la salute dei cittadini?” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com