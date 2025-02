La Pianta, i piccioni “sporcano” facciata e cortile della scuola. Una mamma: “Da mesi chiediamo i dissuasori”

Non c’è pace per i bambini che frequentano la scuola primaria della Pianta. E se per mesi i problemi sono stati legati ai ritardi nei lavori per adeguamento sismico e cappotto termico e al cantiere per la riqualificazione della palestra che occupa metà del cortile esterno, l’ultimo problema col quale gli alunni e il personale della scuola devono fare i conti è quello degli escrementi di piccione.

I volatili, infatti, hanno trovato nella riqualificata facciata dell’edificio scolastico un perfetto posatoio che li protegge da pioggia e intemperie e quotidianamente frequentano le rientranze del muro principale. Un problema che prima dei lavori non era così sentito e che da tempo i genitori chiedono di risolvere con l’installazione di alcuni dissuasori.

“Da mesi il cortile interno antistante l’ingresso della nostra scuola è ricoperto da una coltre di escrementi di piccioni. I nostri bimbi entrano in fila proprio dal cortile, dove poi svolgono la ricreazione. Già siamo penalizzati dal fatto che metà cortile è da due anni inagibile per i lavori nella palestra e ogni volta che piove si allaga, ma la questione escrementi ha toccato livelli da film comico”, lamenta sui social una madre.

