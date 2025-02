Linea del Campasso, in via Ardoino una galleria ricoperta di verde: il Comune svela il progetto

Genova. Una galleria artificiale lunga 250 metri ricoperta di vegetazione per schermare il transito dei treni merci, anche per quanto riguarda rumore e vibrazioni, evitando così di demolire i palazzi dove risiedono centinaia di persone. È stato presentato oggi alla cittadinanza il progetto della copertura di via Ardoino, a Sampierdarena, messo a punto nell’ambito delle opere di mitigazione per la riattivazione della linea del Campasso, ultimo miglio del Terzo Valico prima dell’ingresso in porto. Presenti all’incontro nell’auditorium del Matitone, oltre al Comune con l’assessore Ferdinando De Fornari, anche i tecnici di Rfi, Italferr e WeBuild.

I lavori entreranno nel vivo nelle prossime settimane. Tecnicamente si tratterà di un’estensione della galleria Sampierdarena fino all’innesto con la galleria Campasso. In quel punto, infatti, il sedime ferroviario esce allo scoperto nel breve tratto tra via Ardoino e i palazzi con accesso da via dei Landi.

