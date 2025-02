Murati vivi: “Radar sempre in movimento sulle navi ormeggiate in arsenale, chi tutela la salute dei cittadini?”

“L’elenco degli episodi di radar in movimento delle unità navali in banchina nella base spezzina inizia ad essere interminabile e noi non ci stancheremo di documentare queste situazioni che potenzialmente, potrebbero essere nocive per la salute pubblica”. Esordiscono così i Murati vivi di Marola nella seconda nota stampa inviata in poche settimane sulla quesione dei radar in movimento a bordo delle navi militari ormeggiate ai moli dell’arsenale, a poche centinaia di metri dalle case.

“Dopo l’episodio del Trieste, con i radar in movimento in banchina, abbiamo inviato una lettera a Capitaneria di porto, Asl, Arpal e sindaco Peracchini – ricordano dall’associazione -. Dal 16 gennaio 2025, le uniche risposte ricevute sono l’avvenuto protocollo da parte di Arpal e la comunicazione di Asl 5, che sottolinea come i controlli relativi alla presenza di navi spetti alla Capitaneria di porto e che la vigilanza in materia di esposizione a campi elettromagnetici è competenza dell’amministrazione comunale con il supporto di Arpal”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com