Rapallo, i lavori al sottopasso danneggiano i commercianti. Ascom incontra il comune: “Fatturato giù del 30%”

Rapallo.Si è svolto oggi un incontro tra Ascom Rapallo e il Comune di Rapallo per discutere delle problematiche di Corso Matteotti causate dai lavori in atto in via Rosselli. L’incontro, richiesto dall’associazione, ha visto la partecipazione del presidente di Ascom Rapallo, Gianni Errico, del vice sindaco Giorgio Tasso, dell’assessore alla Viabilità Antonio Piazza e della consigliera delegata al Commercio Elisabetta Lai.

Durante l’incontro, Errico ha evidenziato le difficoltà che i lavori stanno causando alle attività commerciali di Corso Matteotti. Tra le principali problematiche è stata sottolineata all’amministrazione l’assenza di una zona di carico e scarico merci, che obbliga gli operatori a percorrere lunghi tratti a piedi anche trasportando oggetti pesanti, oltre alla riduzione dei parcheggi, in particolare per gli scooter. Condizioni che, sommate, hanno fatto registrare un calo del fatturato del 30% per molte attività della zona dall’inizio dei lavori.

» leggi tutto su www.genova24.it