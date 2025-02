Regione, Candia (AVS): “Emergenza trasporto pubblico, più treni e bus: i pendolari sono allo stremo”

Regione. “I pendolari sono allo stremo, tra ritardi e cancellazioni dei treni. Servono più risorse per il trasporto pubblico locale. E bisogna sollecitare con Trenitalia una revisione del contratto di servizio”. Domani ci sarà un consiglio regionale straordinario dedicato ai disservizi del trasporto pubblico locale, richiesto in modo unitario dai gruppi di opposizione, su input di Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale.

“La gestione del trasporto pubblico locale in Liguria è fallimentare, a partire dalle ferrovie. Solo Bucci e i suoi assessori non se ne accorgono, evidentemente perché a loro non capita mai di andare al lavoro in bus o in treno, figuriamo poi la sera o nei fine settimana, quando il servizio è praticamente inesistente”, dichiara Selena Candia.

