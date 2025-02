Rigassificatore Panigaglia, dopo un anno e mezzo nuova Autorizzazione integrata ambientale

Via libera dalla Provincia della Spezia a una nuova Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per il rigassificatore di Panigaglia. Si è infatti conclusa positivamente la conferenza dei servizi attivata in seguito alla richiesta formulata lo scorso giugno da Gnl Italia di revisione dell’Aia di recente rilascio (giugno 2023); un’istanza con la quale la società chiedeva la proroga del termine del 1° gennaio 2026 entro il quale il gestore deve rispettare il limite tendenziale di emissione degli ossidi di azoto, fissandolo al 1° gennaio 2028, sulla base del cronoprogramma relativo all’installazione di nuovi vaporizzatori; la modifica di una prescrizione in materia di rumore, “prescrivendo di escludere dalla valutazione il contributo acustico della nave in quanto elemento variabile esterno allo stabilimento non assoggettabile ad opere di prevenzione e mitigazione”, come si riporta nella determina con cui oggi l’ente provinciale ha dato l’ok alla nuova Aia; la modifica ai limiti emissivi attualmente previsti in materia di rumore, assegnando i limiti nazionali (di cui alla L. 447/1995 e ai DPCM 1.3.1991 e 14.11.1997); la sospensione, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza (17 giugno 2024), dell’efficacia della prescrizione che prevede entro il 30 settembre 2024 il riscontro da parte di Gnl Italia del rispetto dei limiti di emissione/immissione acustica “anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con delibera di consiglio comunale n. 12 del 29.04.2016, in quanto il Comune non ha ancora completato l’iter per la definizione della zonizzazione acustica”.

L’iter amministrativo ha visto emergere nell’ambito della conferenza dei servizi istruttoria, finalizzata all’esame dell’istanza di revisione dell’Aia del 2023, la necessità di avvio di un nuovo procedimento per la modifica sostanziale dell’autorizzazione vigente, a cui hanno fatto seguito richiesta in questo senso da parte di Gnl e l’allestimento relativa conferenza dei servizi, nell’ambito della quale la società ha prodotto una serie di integrazioni; inoltre, una determina della Provincia del 26 agosto ha posticipato dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2025 il già menzionato riscontro da parte del gestore del rispetto dei limiti di emissione/immissione acustica; il 6 agosto Gnl aveva appunto chiesto il differimento del termine “avendo appreso che le nuove valutazioni acustiche del Comune fossero ancora in via di definizione”, informa la determina.

