Savona, autista Tpl aggredito in piazza del Popolo: mobilitati i soccorsi

Savona. Ennesima aggressione ad un autista della TPL si è verificata a Savona, in piazza del Popolo (fermata dalla ex pesa), poco dopo le 19.

Un passeggero è andato in escandescenza e così ha aggredito l’autista che stava guidando il grosso mezzo di trasporto pubblico. Sul posto è così intervenuta la polizia stradale. Successivamente sono arrivati in ausilio anche i carabinieri di Savona e, insieme, alle altre forze dell’ordine hanno proceduto a far scendere tutti i passeggeri del mezzo e a riconoscere l’aggressore.

» leggi tutto su www.ivg.it