Savona, Fancellu “Di Livio” biancoblù: “Dopo anni difficili bello tornare a casa dopo queste domeniche”

Degli undici titolari del Savona ieri contro lo Speranza, l’unico giocatore della passata stagione era Fabio Fancellu. Da sempre al Savona, da quando è sceso negli inferi dei dilettanti, l’esterno savonese si è sempre speso per la causa biancoblù. Mai una parola fuori posto né una polemica anche quando un po’ tutti dicevano la loro.

Soldatino, alla Di Livio, anche per come interpreta il ruolo sulla fascia, ha conquistato la fiducia anche di mister Emanuele Cola, che lo ha schierato titolare largo a centrocampo in una partita cruciale per mantenere il primato.

