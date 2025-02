Veloce batte Priamar e rimane in testa. Sanguineti: “Bravi ragazzi vi voglio così, ma siamo solo a metà”

La Veloce batte 1 a 0 la Priamar Liguria nel derby del Levratto e chiude il girone d’andata al primo posto in classifica. Una vittoria sofferta contro una squadra che appena sette giorni prima aveva superato l’allora capolista Nolese. I granata di mister Ghione hanno capitalizzato al massimo l’autogoal dei rossoblù resistendo per un’ora in 10 vs 11 a causa dell’espulsione di Callandrone.

Il presidente Francesco Sanguineti esalta la prova di carattere della Veloce ma tiene i piedi per terra visto il grande equilibrio che regna nel Girone “B”: “Avevamo preparato molto bene questa partita. Conosciamo bene le Priamar Liguria condividendo il campo con loro. Poi c’è stata l’espulsione di Callandrone. Abbiamo disputato una partita da Veloce, di grande sofferenza. Siamo rimasti aggrappati al risultato con le unghie e con i denti. Sono orgoglioso di questi ragazzi che si stanno impegnando molto”.

“Secondo me – aggiunge – il livello rispetto allo scorso anno si è alzato molto. Anche a livello tecnico. Ci sono giovani che anni fa non avrebbero calcato questi palcoscenici. Non abbiamo fatto ancora nulla, la storia del calcio è piena di campioni d’inverno che poi non sono arrivati primi al traguardo. Ci godiamo la sosta da capolista e lavoreremo per fare un grande girone di ritorno”.

