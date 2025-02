Vittoria interna per il Volley Colombiera Ameglia Project

Domenica 2 febbraio il Volley Colombiera Ameglia Project tra le mura amiche ha vinto nettamente per 3-0 contro le giovani ragazze dello Spazio Sport. Un risultato rotondo, mai in discussione, ottenuto grazie a un buon gioco di squadra. Coach Carli Andrea ha avuto tutta la rosa a disposizione e ha potuto far ruotare tutte le giocatrici ottenendo ottime risposte da tutte le ragazze.

Elenco atlete: Cicalese Sarah K, Michi Agnese, Lugari Federica, Stiaffini Giulia, Della Tommasina Natalie, Pescetto Sara, Lottici Elena, Bertonelli Lisa, Berardi Francesca, Carrozzo Francesca, Bernucci Silvia, Figoli Linda, Fiorino Sara L, Raggi Giorgia L. Allenatore: Carli Andrea. Dirigente: Tedeschi Mery

