Volley Day, Ferro: “Le nostre eccellenze sportive continuano a crescere”

Genova. “Il movimento pallavolistico ligure è in costante crescita, con una partecipazione e una proliferazione di attività, anche a livello giovanile e dilettantistico, sempre maggiori. La giornata di oggi, volta a premiare le eccellenze sportive liguri del 2024, acquisisce ancora più rilevanza in un anno importante come quello che stiamo vivendo, in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Continueremo a investire sull’impiantistica e sugli aiuti alle famiglie per garantire a tutti i nostri giovani le migliori condizioni possibili per praticare sport”.

Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, intervenuta oggi pomeriggio all’Albergo dei Poveri, a Genova, in occasione del Volley Day 2024, l’evento che celebra le migliori società pallavolistiche liguri, i dirigenti di lungo corso e tutti gli atleti e allenatori che si sono classificati sul podio in tornei nazionali ed internazionali nell’anno passato.

