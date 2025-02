A10, terzo incidente in 24 ore. Tamponamento tra tre tir: forti disagi alla viabilità e un ferito

Varazze/Celle Ligure. Non c’è pace per la A10, due giorni di fuoco soprattutto per il tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure. Dopo l’incidente avvenuto ieri (3 febbraio) nel tardo pomeriggio, che ha visto coinvolte due vetture (una delle quali si è ribaltata) e quello di stamattina che ha visto il tamponamento da parte di tre tir (in una galleria tra Varazze e Arenzano) , si è verificato un terzo incidente.

La dinamica molto simile a quella di stamane, ovvero un tamponamento tra tre mezzi pesanti, però direzione Savona. Infatti l’incidente tra i camion è avvenuto all’interno della galleria La Vignetta, nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure (all’altezza del km 27 e 800). Ad avere la peggio un autista dei tre che ha riportato un trauma toracico. Dopo essere stato estratto dai soccorsi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Pietra Ligure. Per gli altri due autisti, invece, nulla di grave.

