Autostrade, nuovo incidente sulla A10: due feriti con code e disagi tra Genova e Savona

Liguria. Dopo l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 2 febbraio, in mattinata ancora due incidenti – avvenuti nel giro di pochi minuti – stanno complicando la viabilità sulle autostrade genovesi, in particolare sulla A10 e sulla A26.

Nel primo caso si tratta di un tamponamento che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti scontratisi all’interno di una galleria tra Varazze e Arenzano, in direzione di Ventimiglia. Sul posto, oltre ai medici del 118, arrivati con automedica e due ambulanze, anche la polizia stradale: secondo le prime informazioni i feriti, per fortuna non gravi sarebbero due, di cui solo uno è stato poi trasportato al pronto soccorso del Villa Scassi. In direzione Savona, quindi, al momenti si registrano forti disagi alla circolazione con code in aumento.

