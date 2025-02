Chiavari: uomo di 76 anni, morte improvvisa e traumatica; soccorsi inutili

La scoperta a Chiavari alle 10.00 circa. Un uomo di 76 anni anni è deceduto nella propria abitazione in maniera traumatica, non specificata e di cui si ignorano i motivi. Inutile l’arrivo della Croce Verde di Chiavari e del medico del 118 che ha certificato il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per capire le modalità del decesso.

Pochi minuti prima, sempre a Chiavari, è stata una donna di 102 anni ad essere colpita da una crisi cardiocircolatoria che ne ha decretato il decesso. Intervenuto il medico del 118 e la Croce Rossa di Chiavari.

» leggi tutto su www.levantenews.it