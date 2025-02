Circolo scacchi Sarzana e Santo Stefano, Pedroni vince il campionato provinciale lucchese under 18

Ottimi risultati per gli scacchisti del Circolo Scacchi Sarzana e Santo Stefano la scorsa domenica in trasferta a Pietrasanta e a Pisa. Su tutti il giovane Jacopo Pedroni che, a Pietrasanta, vince il campionato provinciale lucchese under 18 con 5 partite vinte su 6, mentre a Pisa, al campionato provinciale, Pietro Franchi e Lorenzo Tamburini si classificano nei primi 10 così come il giovanissimo Alessandro Perini Tavaroni nel torneo parallelo dedicato agli Under 1600.

