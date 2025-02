Haiki plus, alleanza industriale per impianti nel riciclo dei rifiuti tessili

Vado Ligure. L’economia circolare e la valorizzazione di rifiuti e scarti di lavorazione arrivano anche nel settore della moda e dell’industria tessile. Questo grazie alla partnership tra Haiki Plus SpA, Humana People to People Italia Scarl e IGERS Srl e la firma di un Memorandum of Understanding (MOU) il cui obiettivo è quello di sviluppare le migliori soluzioni tecniche, industriali e gestionali volte a rivoluzionare la gestione e il riciclo del rifiuto tessile post-consumo.

Una collaborazione strategica con la quale le tre realtà metteranno a fattor comune le proprie competenze per sviluppare impianti innovativi per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti tessili, con un approccio integrato che unisce tecnologia avanzata, economia circolare e sostenibilità ambientale: Haiki Plus, proprietaria della discarica di Bossarino a Vado Ligure e socio di maggioranza della stessa Ecosavona, partner industriale specializzato nel settore “clean tech” e nella gestione del ciclo dei rifiuti speciali, metterà a disposizione la propria esperienza e capacità impiantistiche per supportare lo sviluppo di nuove infrastrutture dedicate al recupero di materia dai rifiuti tessili; Humana People to People Italia, leader industriale in Italia nel settore del tessile post-consumo e parte di una Federazione che in Europa coordina nove impianti di preparazione per il riutilizzo e il riciclo in grado di processare oltre 100.000 tonnellate di abiti, contribuirà con il proprio know-how nel processo di igienizzazione e selezione di materiali destinati al riutilizzo e al riciclo; IGERS, l’azienda incaricata della realizzazione dell’impianto di riciclo tessile, apporterà soluzioni tecnologiche avanzate per il trattamento degli scarti tessili senza l’utilizzo di additivi chimici, rendendo il processo più efficiente e sostenibile.

