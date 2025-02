Il 28 gennaio il Magra ha registrato una portata record

Martedì 28 gennaio, nella sezione vicina alla foce del Magra presso il Ponte della Colombiera ad Ameglia, i tecnici Arpal hanno misurato la portata record di 1.375 metri cubi al secondo, un volume capace di far esondare Bisagno e Polcevera e confrontabile con la portata media del Po quando entra nel delta.

“È il valore più alto mai misurato direttamente finora per questo tipo di attività in Liguria – spiega Francesca Giannoni, responsabile del Centro Meteo Idrologico Arpal – e si tratta di un dato raccolto in condizioni lavorative eccezionali, e di cui devo riconoscere il merito ai miei collaboratori. Abbiamo cominciato questo tipo di misure nel 2007 e da qualche tempo ne svolgiamo quasi 200 all’anno. Sono dati che arricchiscono le conoscenze per calcolare il bilancio idrologico annuale e permettono di approfondire i confronti con le rilevazioni storiche fatte in Liguria”.

