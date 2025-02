Il Propeller club fa un focus sulla divisione militare di Fincantieri, Deste: “Ecco perché a Trump piacciono le navi italiane”

E’ stato particolarmente seguito e apprezzato dal Propeller dei Porti della Spezia e di Marina di Carrara il “Focus sulla Divisione Militare di Fincantieri e sul Cantiere Integrato” sviluppato dal suo Direttore generale Dario Deste. Lo è stato anche per la forte territorialità di questo polo della difesa concentrato in Liguria con i due cantieri di Muggiano e di Riva Trigoso, un polo che gestisce un robusto portafoglio di ordini che assicurerà un carico di lavoro e un consistente piano di assunzioni per i prossimi cinque anni. Ma lo è stato anche perché si tratta di una eccellenza italiana globale con tre cantieri negli Stati Uniti e presenze in Estremo e in Medio Oriente, “impegnata nell’essere sempre un passo avanti nelle soluzioni tecnologiche da far valere nei mercati internazionali”.

