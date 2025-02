Natale: “Modifica riparto giunta Bucci, Tpl spezzino rischia taglio di un milione e mezzo”

“Il tpl spezzino rischia un taglio di 1,5 milioni di euro di mancate risorse in due anni a seguito della modifica del riparto delle risorse aggiuntive operato dalla giunta Bucci negli scorsi giorni. Il Partito democratico ha presentato un ordine del giorno in consiglio regionale affinché quella sciagurata e iniqua modifica venga cancellata prima che metta in ginocchio il trasporto pubblico locale di tutta la provincia”. Lo annuncia in una nota Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito democratico. “Con il passaggio della quota destinata all’ambito della Spezia dal 12,3% al 4,4% il territorio perderà 500mila euro per quest’anno e 1 milione nel prossimo in virtù dei circa 12 milioni di euro che saranno assegnati alla gomma. Il tutto senza che questa decisione sia stata oggetto di uno studio tecnico che dimostri le mutate necessità e quindi la fondatezza della decisione di rivedere i parametri che erano alla base del riparto adottato fino all’arrivo della giunta Bucci”, aggiunge Natale.

“Non basta ripetere continuamente ‘va tutto bene’ durante il consiglio straordinario sui trasporti e votarsi un documento di sostegno, il centrodestra deve spiegare a cittadini, lavoratori e aziende il perché di questo taglio – conclude il consigliere Pd -. A maggior ragione nel momento in cui, dal confronto con le organizzazioni sindacali presenti anche questa mattina in consiglio, sono confermati i timori sui famosi 80 milioni di investimento previsti per i prossimi quattro anni. A oggi vi è certezza dei 20 milioni per il 2025, si deve ancora delineare il destino dei 20 milioni il 2026 e non abbiamo alcuna notizia dei due anni successivi. Senza quei fondi, le aziende liguri che tenevano conto di questa manovra finirebbero il ginocchio. Servono più risorse e meno chiacchiere”.

