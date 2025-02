Santo Stefano cerca candidati per Consiglio delegati Canale lunense in Regione

Il Comune di Santo Stefano Magra, su richiesta di Regione Liguria, ha pubblicato, nell’Albo pretorio sul sito dell’ente, l’avviso pubblico per presentare la propria candidatura a rappresentante dei Comuni nel Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale lunense presso la Regione. I tre rappresentanti saranno scelti tra le persone che dimostreranno ampia conoscenza del territorio e del tessuto economico e sociale e che abbiano una comprovata competenza e professionalità, per formazione e studi compiuti e/o esperienze per funzioni lavorative o attività professionali, nel settore pubblico o privato. Tali competenze dovranno essere specifiche per l’incarico da assumere, siano esse di natura tecnica o amministrativa o contabile.

Tra le prerogative necessarie, anche l’assenza di titoli in qualità di membri di altri organi amministrativi o collegi sindacali di organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune, salvo che la carica sia collegata in termini funzionali ad altre già esistenti e non sia remunerata.

Tutti i dettagli sull’avviso pubblico sul sito del Comune alla voce Albo pretorio, numero pubblicazione 103 del 28 gennaio 2025.

