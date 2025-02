Studenti spezzini catturati dal racconto del cosmonauta Villadei, l’anno scorso in orbita con la Stazione spaziale internazionale

Incontro con l’astronauta e cosmonauta Walter Villadei stamani in Provincia per gli studenti spezzini. L’iniziativa si è svolta nell’ambito di un progetto sviluppato dall’ufficio Europe Direct della Provincia della Spezia in collaborazione con l’Aeronautica militare, che ha partecipato con una propria rappresentanza. Una mattinata dedicata all’astronautica e all’esplorazione spaziale, nel corso della quale gli studenti che hanno potuto confrontarsi con il colonnello e ingegnere aerospaziale dell’Aeronautica, che a inizio 2024 è stato impegnato nella missione Ax-3 con Axiom, che lo ha portato per due settimane nello spazio a bordo della Stazione spaziale internazionale. Nell’occasione è stato anche presentato Believe, cortometraggio realizzato dell’Aeronautica militare che ha come protagonisti quattro adolescenti che approcciano la conquista dello spazio.

L’incontro, introdotto dal saluto del presidente Peracchini e dai funzionari della Provincia, ha naturalmente avuto il suo clou nel racconto di Villadei – destinato a nuove missioni spaziali internazionali -, il quale ha offerto uno sguardo diretto sulle sfide e sulle meraviglie dell’esplorazione spaziale.

La registrazione dell’incontro sarà disponibile sul canale YouTube di Europe Direct Provincia della Spezia.

Intanto sempre oggi, ma a Genova, al Teatro della tosse, un altro protagonista dello spazio, l’astronauta Paolo Nespoli, ha inaugurato con una lectio la trentesima edizione del Progetto Orientamenti.

