Trasporto ferroviario, l’assessore: “Nostro obiettivo è che cantieri vadano avanti ma servono azione congiunta regioni per necessarie contromisure”

“Istituire un tavolo tecnico con Rete ferroviaria italiana per definire i ristori e una comunicazione preventiva sui cantieri per dare un’adeguata informazione alle regioni e ai cittadini ed evitare il più possibile disagi. È quanto emerso dall’incontro della commissione trasporti della Conferenza delle Regioni, riunita su richiesta dell’assessore ai Trasporti della Liguria Marco Scajola, a seguito dei disagi che stanno interessando la Liguria e tutta Italia”. Ne dà informazione una nota di Regione Liguria.

“Il nostro obiettivo è che i cantieri vadano avanti – afferma nella nota l’assessore Scajola – In quanto sono necessari per garantire efficienza e sicurezza, ma sono anche molto impattanti, per questo serve promuovere un’azione congiunta tra tutte le regioni per rispondere all’utenza e mettere in atto le contromisure necessarie. A partire da un’informazione adeguata e condivisa che contempli la conoscenza dei tempi dei cantieri necessaria ad assumere adeguate contromisure”.

“Su questo – continua Scajola – chiediamo al Governo di farsi promotore di un’azione di regia tra gli enti territoriali regionali e RFI. Inoltre come commissione trasporti delle Regioni abbiamo proposto che i servizi sostitutivi per i disservizi legati ai cantieri siano in capo a chi gestisce li stessi. Non è possibile che ciò non avvenga”.

La riunione della commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni è avvenuta a margine del consiglio regionale monotematico sul trasporto pubblico.

“Deve passare il principio che noi regioni – conclude l’assessore – dobbiamo ricevere e condividere il cronoprogramma dei lavori e per questo serve avere un dialogo con i vertici di Trenitalia e RFI”.

