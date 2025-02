Trasporto pubblico, respinte le proposte della minoranza. Scajola: “Il contratto con Trenitalia si può rivedere”

Genova. Nulla di fatto dopo quattro ore di consiglio regionale monotematico sul trasporto pubblico in Liguria: la maggioranza ha bocciato la risoluzione presentata da Selena Candia, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, con una serie di proposte per migliorare il servizio su ferro e su gomma, ritenuta “provocatoria” dal centrodestra. Nel frattempo, però, l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, dopo aver messo alle strette Trenitalia sugli aumenti tariffari congelati per i disservizi legati ai cantieri, apre alla possibilità di rivedere il contratto di servizio, una delle principali richieste avanzate oggi dall’opposizione.

“Il contratto di servizio non è la Bibbia, non è un oggetto che non si può discutere – spiega l’assessore a margine -. Gli anni passano, le cose possono cambiare, stiamo lavorando per valutare gli aspetti che possono essere modificati. Quando si tratta di migliorare le cose siamo sempre aperti a ogni proposta. Ci danno un po’ fastidio le strumentalizzazioni politiche e chi urla al lupo al lupo senza dire niente di concreto. Aspettiamo che vengano formalizzati i nuovi amministratori unici di Rfi e Trenitalia, quando saranno in carica avremo un incontro con loro e il presidente Bucci perché vogliamo mettere alcuni puntini sulle i“.

