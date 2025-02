Un cittadino appena dimesso dalla Cardiologia di Sarzana: “Grazie per l’attenzione e le cure ricevute”

Buongiorno, il 3 febbraio sono stato dimesso dalla Cardiologia dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana e voglio esprimere il mio totale compiacimento e ringraziamento per l’attenzione e le cure ricevute. In Radiologia, la settimana scorsa, hanno riscontrato subito il problema. Al Pronto soccorso, nonostante i tanti casi che sono costretti a seguire contemporaneamente, con celerità mi hanno prestato le prime cure e subito ricoverato in Cardiologia dove, in collaborazione con la Pneumologia, mi hanno rimesso in piedi. Ringrazio tutti i medici, gli infermieri e le Oss per la professionalità, la gentilezza e la pazienza dimostrati giorno e notte e che veramente mi sono stati vicino. Grazie e bravi tutti!

D.P.

