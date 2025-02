Alla Claque torna il Poetry Slam, venerdì al via la settima edizione con la gara eliminatoria

Genova. Prende il via venerdì 7 febbraio la quarta edizione del LaClaque Poetry Slam, il torneo di poetry slam ormai celebre in tutto il panorama nazionale.

Un po’ spettacolo, un po’ sfida, un po’ rito collettivo di condivisione, il poetry slam è, di fatto, una gara tra poeti. I partecipanti si alternano sul palco, recitando testi propri per un tempo massimo di tre minuti, senza poter utilizzare oggetti o costumi di scena, o basi musicali, e sottoponendosi al giudizio di una giuria composta da persone estratte a caso tra il pubblico. Tutto il resto dei presenti è invitato dai presentatori (o maestri di cerimonia, come si dice in gergo) ad approvare o contestare il voto della giuria. Alla fine si elegge un vincitore o una vincitrice, ma in realtà poetry slam è prima di tutto un modo per riscoprire che la poesia appartiene a tutti e parla di noi. E nasce, fin dai tempi dell’antichità, come arte orale e performativa.

