Camerieri, cuochi, portiere notturno e receptionist: il turismo cerca lavoratori. Gli annuci della settimana

La ricerca di lavoratori nel settore del turismo si conferma anche tra i 220 posti di lavoro pubblicati dai centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. Per fare qualche esempio: si cercano camerieri ai piani, anche per orario serale, personale per la pulizia in strutture ricettive, aiuto cuoco in più di una cucina ma anche addetti alla recption, portiere notturno. Le offerte non si concentrano solo alle Cinque Terre ma anche in altre rinomate località turistiche quali Porto Venere e nell’entroterra.

La ricerca di lavoratori è aperta anche per altre realtà e si cercano autisti e operai, elettricisti, carrozzieri e aiuto carrozzieri ma anche personale per la cura della persone: richiesta la figura dell’estestista e dell’onicotecnica. In questo caso molti annunci arrivano dalla zona della Val di Magra e qualche proposta arriva anche dalla Lunigiana. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

