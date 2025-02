Croce Rossa, gli studenti dei licei Costa e Mazzini in gara alle Olimpiadi di primo soccorso

Gli studenti spezzini del liceo Costa e del liceo Mazzini parteciperanno alla terza edizione delle Olimpiadi di primo soccorso della Croce Rossa Italiana. La competizione ha l’obiettivo di promuovere la cultura del primo soccorso e preparare gli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado a intervenire efficacemente in situazioni di emergenza. Oggi infatti l’arresto cardiaco extraospedaliero rappresenta la terza causa di morte nei Paesi occidentali, superando di gran lunga le morti per neoplasie, malattie infettive o incidenti stradali.

In Italia ogni anno tra 60.000 e 70.000 persone perdono la vita a causa di un arresto cardiaco, ovvero una ogni 1.000 abitanti: la sopravvivenza dopo un arresto cardio-respiratorio extraospedaliero varia tra il 2% e il 10%. Un numero significativo di queste vite potrebbe essere salvato se più persone fossero in grado di eseguire immediatamente la rianimazione cardiopolmonare (RCP). Ma nonostante l’efficacia e la sicurezza di RCP e defibrillazione, sono poche le vittime di arresto cardiaco soccorse dai presenti. Secondo i dati EuReCa One del 2014, in Italia la RCP viene eseguita infatti in meno del 30% dei casi rispetto a una media europea del 47,4%. “Da qui nasce l’idea delle Olimpiadi di primo soccorso – sottolinea il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – Un modo per arricchire il bagaglio culturale degli studenti che, oltre ad acquisire competenze teoriche, apprenderanno e sperimenteranno dal vivo le tecniche pratiche di primo soccorso partecipando alle gare che si svolgeranno sia a livello regionale che nazionale. Siamo sicuri che sarà un’esperienza formativa che i ragazzi ricorderanno e, se necessario, potranno utilizzare nella vita di tutti i giorni”.

