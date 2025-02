Liguria. Ottanta posti letto in più per le dimissioni protette nelle Rsa nel territorio genovese dopo il ricovero ospedaliero. La Regione Liguria ha approvato il progetto di riorganizzazione nella gestione dei posti letto per gli over 65 in quella delicata fase post acuzie.

Con un decreto del direttore generale dell’area Salute e servizi sociali, sono stati modificati alcuni meccanismi proprio per ridurre le criticità legate al sovraffollamento dei pronto soccorso.

