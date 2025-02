Emergenza abitativa, ad Albenga 34 nuclei famigliari a rischio sfratto: il Comune aderisce alla richiesta di un “Piano Casa” nazionale

Albenga. L’emergenza abitativa è diventata ormai una piaga a livello nazionale. E non ne è esente il Comune di Albenga dove, in questo periodo, 34 nuclei famigliari si sono rivolti ai Servizi Sociali perché hanno in corso procedure di sfratto e rischiano pertanto di rimanere senza abitazione.

Ma la situazione è complessa su tutto il territorio nazionale, dove numerosi comuni (da Napoli a Torino, passando per Roma, Firenze, Bari, Verona e molti altri tra cui anche Albenga) hanno deciso di fare rete, per sottoporre al Governo la creazione di un “Piano Casa” nazionale.

