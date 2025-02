Facilitazione digitale all’Auser di Santo Stefano, le attività proseguono anche a febbraio

Proseguono anche nel mese di febbraio le attività di facilitazione digitale alla sede Auser di Santo Stefano Magra, in Via Vecchia del Piano 8. Durante il mese di gennaio, si è registrato un significativo afflusso di utenza: quasi 20 persone

in ogni giorno di ricevimento, provenienti da tutti i comuni della Val di Magra. Gli incontri consistono in attività di supporto individuale e di gruppo nell’utilizzo dei vari servizi offerti dalla pubblica amministrazione e non solo. L’identità digitale del cittadino, le modalità di accesso, i servizi pubblici on-line sono i temi attualmente maggiormente richiesti. Il servizio, guidato dal facilitatore digitale Nicola Orlandi, sarà fruibile gratuitamente e senza necessità di appuntamento tutti i mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per informazioni ci si potrà rivolgere direttamente al facilitatore Orlandi al 377/0483133.

