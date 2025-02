Lo smart working, in Italia, non si arresta. A confermarlo è l’Osservatorio del Politecnico di Milano in un comunicato stampa che presenta dati aggiornati al 2024. Le stime odierne parlano di circa 3,55 milioni di persone: quasi un’azienda su tre.

Numeri importanti che convivono con le dinamiche della didattica a distanza, tornata in auge ai tempi del Covid e ancora piuttosto diffusa, nonché con l’utilizzo dei device digitali durante i momenti del tempo libero.

