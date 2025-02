Hammers Genova, compie dieci anni il club di tifosi dedicato al West Ham sotto la Lanterna

Genova. Compiono dieci anni nel 2025 gli Hammers Genova un club di tifosi del West Ham United riconosciuto ufficialmente dalla società londinese.

Alessandro Benedetto, il presidente, racconta com’è nata l’idea: “La nostra storia nasce nel gennaio 2015. Con un gruppo di amici che da circa tre anni faceva parte di un altro gruppo di tifosi del West Ham sparsi in tutta Italia, abbiamo deciso di metterci in proprio e fondare un club dedicato solo alla città della Lanterna. Da subito siamo stati riconosciuti dalla società calcistica di Londra come Official Supporters Club e inoltre abbiamo iniziato una stretta collaborazione sia con la Band degli Orsi, l’associazione Onlus che si occupa dei bambini degenti all’ospedale pediatrico Gaslini, per la quale abbiamo scritto anche un libro ‘Genova Claret and Blue’ il West Ham United raccontato dagli Hammers Genova, a cui abbiamo destinato tutti i proventi, sia con Music for Peace, l’organizzazione umanitaria che opera sia in campo nazionale sia internazionale”.

