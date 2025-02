Genova. Incidente mortale nel primo pomeriggio sull’autostrada A7 tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, in direzione Genova. Per cause da accertare un tir si è ribaltato e il conducente ha perso la vita. Il tratto interessato è stato chiuso.

È successo poco prima delle 15. Sul posto la polizia stradale, tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia. Ancora da accertare la dinamica, ma secondo i primi rilievi non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

