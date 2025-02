Incidente sul lavoro in porto, è scontro politico. Pd: “La Regione non fa abbastanza”. FdI: “Polemiche strumentali”

Genova. È scontro politico a Genova anche sull’incidente sul lavoro costato la vita stamattina a Lorenzo Bertanelli, operaio di 36 anni travolto dall’elica di un superyacht nel bacino delle riparazioni navali gestito da Amico & Co.

“Siamo di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro che lascia senza parole, ma che impone interventi sulla sicurezza immediati, perché non si ripeta più – interviene il gruppo Pd in Regione Liguria -. Chiediamo, ancora una volta, che vengano incrementati gli organici Psal e si investa sulla formazione, ad oggi abbiamo assistito solo a interventi parziali e insufficienti. Regione e Governo devono agire sulla prevenzione in modo costante e determinato e non far sentire la propria voce solo a tragedia avvenuta. Dal Gruppo Pd in Regione condoglianze e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio. Non si deve più morire sul lavoro e noi porteremo avanti ogni azione perché tutti gli interventi di prevenzione vengano messi in campo”.

