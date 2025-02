Infortunio mortale su una chiatta a Lavagna, assolti tutti e otto gli imputati

Genova. Il giudice Marco Canepa ha assolto tutti e otto gli imputati finiti a processo per la morte di Vincenzo Anselmi, morto a 54 anni, a bordo della chiatta per l’itticoltura Acqua II. Per il giudice assoluzione piena con la formula “perché il fatto non sussiste”.

La pm Daniela Pischetola aveva chiesto di condannare tutti gli imputati a pene comprese tra 8 mesi e un anno e tre mesi di reclusione. Nell’infortunio mortale era rimasto gravemente ferito anche Paolo Co’, 26 anni. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Simone Vernazza, Angelo Paone, Riccardo Lamonaca, Lorenzo Pellerano, Nicoletta Lisi e Paola Loprieno.

