La pannellatura del tetto è ormai ultimata: la pioggia di domenica non bagnerà i tifosi della Curva Ferrovia

Il forte vento e i rovesci della scorsa settimana avevano complicato i lavori al tetto della Curva Ferrovia, che però in queste ore è ormai praticamente completato. La pannellatura della nuova copertura della curva è infatti in via di ultimazione, con solo l’ultimo beccuccio frontale ancora scoperto, che gli operai contano di riuscire a completare entro la partita contro il Palermo. Per la prima volta nella storia dello stadio Picco, la pioggia prevista per la giornata di domenica non bagnerà i tifosi della Curva Ferrovia.

Un lungo percorso che si avvicina al suo compimento, ma per la partita con il Palermo non si potrà ancora parlare di inaugurazione del settore, che dovrà ancora subire gli ultimi ritocchi. Una volta completato il posizionamento dei pannelli del tetto, i lavori proseguiranno con le rifiniture estetiche e con tutti i servizi necessari per l’impianto di illuminazione e quello audio. L’esordio ufficiale del settore al 100% del suo splendore avverrà per la partita contro il Catanzaro del 23 febbraio, una data da segnare con un circoletto rosso sul calendario vista la (quasi) annunciata presenza di Paul Francis e FC32 allo stadio come nuovi proprietari della squadra bianca.

