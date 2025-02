Lerici, intervento da 50mila euro per rimuovere e smaltire i materiali portati dalle mareggiate

Spese per circa 50mila euro per il Comune di Lerici per raccolta e smaltimento dell’ingente quantità di legname e altri materiali accumulatisi su spiagge e scogliere in occasione delle mareggiate del gennaio appena trascorso. “E’ necessario intervenire prontamente con la raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi di sicurezza igienico sanitari nonché per garantire il decoro urbano”, si rileva nella delibera con cui Palazzo civico da il la all’intervento e autorizza il prelievo di 50mila euro dal Fondo di riserva, soluzione quest’ultima adottata in quanto gli interventi “non erano prevedibili e pertanto non è presente sufficiente disponibilità finanziaria nell’attuale bilancio dell’ente per poter procedere”, si spiega nell’atto. Dove si riporta che le operazioni riguarderanno le scogliere dell’Erbetta, della Venere Azzurra, del Colombo, di Fiascherino (beach) e della Marinella; e le spiagge della Venere Azzurra (eventuale), della Vittoria, di Fiascherino (bunker), della Marinella, della Baia Blu (eventuale) e la Marina di Tellaro.

